Соответствующая информация появилась на сайте Киевской городской государственной администрации. Это случилось 25 февраля.

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В Киеве не будут выключать свет и воду

В Киеве не планируют отключать электроэнергию или поставку воды. Информация не соответствует действительности,

– говорится в сообщении.

Власти также сообщили, что возможны лишь локальные отключения уличных фонарей при необходимости.

"Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", – сообщили в КГГА.

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