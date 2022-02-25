Соответствующая информация появилась на сайте Киевской городской государственной администрации. Это случилось 25 февраля.
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В Киеве не будут выключать свет и воду
В Киеве не планируют отключать электроэнергию или поставку воды. Информация не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.
Власти также сообщили, что возможны лишь локальные отключения уличных фонарей при необходимости.
"Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", – сообщили в КГГА.