Об этом во время брифинга, состоявшегося 25 февраля, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

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США введут санкции против Путина и Лаврова, однако не пойдут на полный разрыв дипломатических контактов,

– сказала она.

Стоит отметить, что под ограничения Соединенных Штатов также попали и члены совета безопасности России.



Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель информировал, что Путин и Сергей Лавров будут внесены в список санкций Европейского Союза из-за полномасштабного нападения России на Украину.