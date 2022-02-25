Об этом во время брифинга, состоявшегося 25 февраля, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.
Читайте также Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, их счета заморожены
США введут санкции против Путина и Лаврова, однако не пойдут на полный разрыв дипломатических контактов,
– сказала она.
Стоит отметить, что под ограничения Соединенных Штатов также попали и члены совета безопасности России.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель информировал, что Путин и Сергей Лавров будут внесены в список санкций Европейского Союза из-за полномасштабного нападения России на Украину.