Государства ЕС согласились заморозить любые европейские активы Путина и Лаврова. Сделали это после обращения президента Украины Владимира Зеленского, который требовал от ЕС более жестокого реагирования на войну России против Украины.

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Эту информацию подтвердил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель

Это уже вторая волна мер, направленная странами ЕС против России после того, как она совершила нападение на Украину.

Один чиновник ЕС сказал, что за этим раундом санкций последует третий, который может быть направлен на "значительно больше" российских олигархов.

Перед тем Зеленский требовал от ЕС более решительных шагов для наказания России. Среди них запрет на въезд россиянам в ЕС, отключение Москвы от глобальной межбанковской системы платежей SWIFT и нефтяное эмбарго.