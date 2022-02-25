Министр иностранных дел отметил, что в этом его заверил итальянский коллега Луиджи Ди Майо. Об этом глава украинской дипломатии сообщил на своей странице в соцсетях 25 февраля.

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Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT,

– отметил Дмитрий Кулеба.

К слову, премьер Великобритании Борис Джонсон призвал отключить Россию от системы SWIFT.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT.