Министр иностранных дел отметил, что в этом его заверил итальянский коллега Луиджи Ди Майо. Об этом глава украинской дипломатии сообщил на своей странице в соцсетях 25 февраля.
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Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT,
– отметил Дмитрий Кулеба.
К слову, премьер Великобритании Борис Джонсон призвал отключить Россию от системы SWIFT.
Текст публикации Дмитрия Кулебы:
Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT.