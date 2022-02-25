Міністр закордонних справ зазначив, що у цьому його запевнив італійський колега Луїджі Ді Майо. Про це глава української дипломатії повідомив на своїй сторінці у соцмережах 25 лютого.

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Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT,

– зазначив Дмитро Кулеба.

До слова, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заклика відключити Росію від системи SWIFT.

Текст публікації Дмитра Кулеби:

Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT.