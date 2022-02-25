Про це під час брифінгу, який відбувся 25 лютого, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

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США введуть санкції проти Путіна та Лаврова, однак не підуть на повний розрив дипломатичних контактів,

– сказала вона.

Варто зазначити, під обмеження Сполучених Штатів також потрапили і члени ради безпеки Росії.

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель інформував, що Путіна та Сергія Лаврова буде внесено до списку санкцій Європейського Союзу через повномасштабний напад Росії на Україну.