Путин хочет использовать перемирие в Константиновке, чтобы выяснить, кто контролирует город, – СМИ

Об этом Путин заявил во время встречи со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

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Что Путин предложил в отношении Константиновки?

Российский диктатор утверждает, что армия России в настоящее время контролирует Константиновку и якобы готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии в городе.

По его словам, российским войскам понадобится пять суток для разминирования территории вблизи Константиновки. В то же время Путин предложил украинской стороне также провести разминирование под наблюдением иностранных журналистов, чтобы выяснить, кто на самом деле контролирует город.

А если Киев считает, что контролирует Константиновку, то пусть сам обеспечивает безопасность со своей стороны– заявил он.

Путин также предложил пригласить в гуманитарную миссию иностранные СМИ, в частности американские, а ее организацию поручить омбудсменам Украины и России.

По утверждению российского диктатора, в Константиновке в настоящее время остаются около 400–500 мирных жителей.

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В качестве примера проведения такой операции Путин привел недавнюю гуманитарную миссию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области.

Что известно о ситуации в Константиновке?

Примечательно, что еще в июле 2026 года российское военное командование доложило Путину о якобы полном захвате Константиновки.

Однако, как сообщают "Важные истории", даже российские провоенные источники до сих пор пишут о боях в городе. Это противоречит предыдущим заявлениям российского руководства об установлении полного контроля над Константиновкой.

Как в Украине отреагировали на предложение Путина?

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что россияне могут использовать гуманитарную операцию в Константиновке для переброски военных и техники.

По его словам, подобная ситуация уже имела место во время гуманитарного перемирия в Олешках в Херсонской области. Тогда российские войска воспользовались паузой в боевых действиях для ротации личного состава и доставки техники.

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В то же время Литвин подчеркнул, что сначала необходимо выяснить все детали российского предложения.

Напомним, как писал 24 Канал, по данным Института изучения войны, российские войска воспользовались гуманитарным перемирием в Олешках для возвращения ранее утраченных позиций. Оккупанты также перебросили дополнительное вооружение и обустроили новые позиции для операторов беспилотников.