Россия воспользовалась перемирием, чтобы вернуть утраченные позиции в Олешках: обзор ситуации на фронте от ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Что происходит на фронте?

Херсонская область

ISW обратил внимание на ситуацию в Олешках в Херсонской области. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил 11 ноября, что российские войска воспользовались гуманитарным прекращением огня, которое длилось с 27 октября по 1 ноября, чтобы вернуть позиции, которые не могли занять с конца 2025 года.

Оккупанты также завезли в город дополнительное вооружение и технику, в частности беспилотники, артиллерию, боеприпасы и реактивные системы залпового огня. Среди прочего, россияне обустроили новые позиции для операторов беспилотников.

Лиманское направление

Российские войска стремятся захватить Лиман и форсировать Северский Донец, чтобы обеспечить широкое окружение украинского крепостного пояса. Такие задачи могут стоять перед подразделениями 25-й общевойсковой армии и Западной группировки войск России.

10 и 11 ноября оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия к востоку и северо-востоку от Лимана, однако не продвинулись вперед. Российское командование, по-видимому, не отказалось от плана захвата крепостного пояса, несмотря на предыдущий оперативный провал.

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Константиновское направление

Еще одно направление российского наступления – попытки продвинуться к Константиновке и Дружковке с юга и юго-запада, к востоку от реки Казенный Торец. Эти задачи могут выполнять подразделения 8-й общевойсковой армии России.

В течение 10 и 11 ноября российские войска сосредоточили атаки к западу и юго-западу от Константиновки. Однако продвинуться вперед им не удалось.

Добропольское направление

На этом участке россияне пытаются охватить украинский крепостной пояс из района Доброполья и Покровска. Здесь действуют подразделения 51-й общевойсковой армии Центральной группировки войск России.

В то же время на Добропольском направлении ISW зафиксировал недавнее продвижение российских войск к юго-востоку от Доброполья. Судя по геолокационным видеозаписям от 10 ноября, оккупанты продвинулись в центральной части Белицкого. Также российские военные проводили инфильтрационные операции к северу и юго-востоку от Доброполья, однако украинские защитники наносили удары по их позициям.

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Отдельно в ISW обратили внимание на заявления российского Минобороны о якобы захвате Шиловки к юго-западу от Доброполья. Украинский военный источник опроверг эту информацию, пояснил, что российские атаки на населенный пункт не означают установления контроля над ним.

Ситуация на фронте / Карты ISW

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Напомним, США предложили Украине и России " территориальный компромисс по Донбассу ", чтобы возобновить мирные переговоры. План предусматривал, что Москва получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в пределах нынешней линии соприкосновения, но не будет претендовать на города Донбасса, удерживаемые ВСУ.

В настоящее время Россия требует передать ей еще около 5 тысяч квадратных километров территории Донецкой и Луганской областей, которые ее армия не смогла захватить. Украина отклонила предложенный вариант и подчеркнула, что не соглашалась на территориальные уступки в ходе переговоров. Украинский источник заявил, что Киев никогда не признает оккупированные Россией территории ни де-факто, ни де-юре.