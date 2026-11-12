Росія скористалася перемир'ям, щоб повернути втрачені позиції в Олешках: огляд фронту від ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Adv

популярні відео

Що відбувається на фронті?

Херсонщина

ISW звернув увагу на ситуацію в Олешках на Херсонщині. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив 11 листопада, що російські війська використали гуманітарне припинення вогню, яке тривало з 27 жовтня до 1 листопада, щоб повернути позиції, які не могли зайняти з кінця 2025 року.

Окупанти також завезли до міста додаткове озброєння та техніку, зокрема безпілотники, артилерію, боєприпаси й реактивні системи залпового вогню. Серед іншого, росіяни облаштували нові позиції для операторів безпілотників.

Лиманський напрямок

Російські війська прагнуть захопити Лиман і форсувати Сіверський Донець, щоб підтримати широке оточення українського фортечного поясу. Такі завдання можуть стояти перед підрозділами 25-ї загальновійськової армії та Західного угруповання військ Росії.

10 та 11 листопада окупанти продовжували обмежені наступальні дії на схід і північний схід від Лимана, однак не просунулися вперед. Російське командування, схоже, не відмовилося від плану захоплення фортечного поясу, попри попередній оперативний провал.

Реклама

Костянтинівський напрямок

Ще один напрямок російського наступу – спроби просунутися до Костянтинівки та Дружківки з півдня й південного заходу, на схід від річки Казенний Торець. Ці завдання можуть виконувати підрозділи 8-ї загальновійськової армії Росії.

Упродовж 10 та 11 листопада російські війська зосереджували атаки на захід і південний захід від Костянтинівки. Однак просунутися вперед їм не вдалося.

Добропільський напрямок

На цій ділянці росіяни намагаються охопити український фортечний пояс із району Добропілля та Покровська. Тут діють підрозділи 51-ї загальновійськової армії Центрального угруповання військ Росії.

Водночас на Добропільському напрямку ISW зафіксував нещодавнє просування російських військ на південний схід від Добропілля. За геолокаційними відеозаписами від 10 листопада, окупанти просунулися в центральній частині Білицького. Також російські військові проводили інфільтраційні місії на північ і південний схід від Добропілля, однак українські захисники завдавали ударів по їхніх позиціях.

Реклама

Окремо в ISW звернули увагу на заяви російського Міноборони про нібито захоплення Шилівки на південний захід від Добропілля. Українське військове джерело спростувало цю інформацію, пояснивши, що рєосійські атаки на населений пункт не означають встановлення контролю над ним.

Ситуація на фронті / Карти ISW

1 2 3 4 5 1 / 5

Нагадаємо, США запропонували Україні та Росії територіальний компроміс щодо Донбасу, щоб відновити мирні переговори. План передбачав, що Москва отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей у межах нинішньої лінії зіткнення, але не претендуватиме на міста Донбасу, які утримують ЗСУ.

Наразі Росія вимагає передати їй ще близько 5 тисяч квадратних кілометрів території Донецької та Луганської областей, які її армія не змогла захопити. Україна відхилила запропонований варіант і наголосила, що не погоджувалася на територіальні поступки під час переговорів. Українське джерело заявило, що Київ ніколи не визнає окуповані Росією території ні де-факто, ні де-юре.