США запропонували віддати Росії окуповану частину Донбасу: що відповіла Україна

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело, наближене до переговорного процесу.

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Яку пропозицію щодо Донбасу висунули США?

Вашингтон запропонував компроміс, за яким Росія отримала б повний контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей у межах нинішньої лінії зіткнення. Водночас Україна не мала б передавати росіянам міста Донбасу, які зараз контролюють українські військові.

Спроби США домогтися припинення війни значною мірою зайшли в глухий кут через територіальне питання. Росія вимагає передати їй близько 5 тисяч квадратних кілометрів території Донецької та Луганської областей, які її військам досі не вдалося захопити.

Як Україна відповіла на пропозицію Вашингтона?

Українська сторона відхилила запропонований США варіант. Джерело в українських колах заперечило, що делегація обговорювала будь-які територіальні поступки під час переговорів.

Українська делегація ніколи не обговорювала жодних поступок щодо територій, окупованих Росією. Україна ніколи цього не визнає – ні де-факто, ні де-юре. Такою була наша позиція за столом переговорів від самого початку– заявило джерело.

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Водночас американські посадовці натякали, що під час закритих обговорень українська сторона нібито демонструвала певну готовність до гнучкості в територіальному питанні.

Американські переговорники також пов'язують можливі домовленості щодо територій із майбутніми гарантіями безпеки для України. На їхню думку, досягти згоди щодо територіального питання без обговорення майбутньої системи безпеки в Європі буде складно.

Нагадаємо, в Абу-Дабі 11 листопада тривають прямі переговори між Україною, Росією та США щодо завершення війни. Першого дня сторони обговорювали гарантії безпеки та можливий обмін полоненими, а на другий запланували розгляд територіального питання.