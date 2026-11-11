Другий день переговорів в Абу-Дабі присвятять територіальному питанню, – Politico

Про це повідомляє Politico.

Adv

популярні відео

Другий день переговорів присвятять територіям

Після дев'ятимісячної перерви українські та російські переговорники відновили особисті зустрічі щодо припинення війни. Переговори в Абу-Дабі розраховані на два дні – 10 та 11 листопада.

Першого дня сторони зосередилися на гарантіях безпеки, які Україна та Росія хочуть отримати після завершення війни. Натомість у середу, 11 листопада, переговорники мають перейти до надзвичайно делікатного питання – територій.

За словами американських посадовців, які організували зустріч, обидві країни продемонстрували принаймні певну готовність до гнучкості в територіальному питанні. Водночас невідомо, про які саме можливі поступки чи варіанти домовленостей ідеться.

Що обговорювали першого дня переговорів?

Окремою темою першого дня став можливий обмін військовополоненими. Сторони обговорювали це питання, однак домовленість про обмін ще не завершена.

Президент України Володимир Зеленський після отримання звіту від переговорної команди назвав зустріч "конструктивною та досить змістовною". Також він повідомив, що переговорні групи детально обговорили гарантії безпеки, які мають унеможливити повторний напад Росії на Україну.

Реклама

США також з'ясовують, чи погодиться Росія на надання Україні американських зобов'язань щодо колективної оборони, подібних до тих, які передбачає НАТО. Також розглядається варіант підписання відповідної угоди безпосередньо Альянсом.

Переговори тривали близько чотирьох із половиною годин. У зустрічі брали участь українська та російська делегації, а також представники США й Об'єднаних Арабських Еміратів.

Раніше європейські представники провели окрему зустріч з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони погодилися переглянути ширшу архітектуру безпеки Європи в межах мирного процесу щодо України.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав переговори "дуже продуктивними", але зауважив, що досягнення домовленостей потребуватиме значної роботи.