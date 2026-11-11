Второй день переговоров в Абу-Даби будет посвящен территориальному вопросу, – Politico

Об этом сообщает Politico.

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Второй день переговоров будет посвящен территориальным вопросам

После девятимесячного перерыва украинские и российские переговорщики возобновили личные встречи по вопросу прекращения войны. Переговоры в Абу-Даби рассчитаны на два дня – 10 и 11 ноября.

В первый день стороны сосредоточились на гарантиях безопасности, которые Украина и Россия хотят получить после завершения войны. А в среду, 11 ноября, переговорщики должны перейти к чрезвычайно деликатному вопросу – территориям.

По словам американских чиновников, организовавших встречу, обе страны продемонстрировали по крайней мере некоторую готовность к гибкости в территориальном вопросе. В то же время неизвестно, о каких именно возможных уступках или вариантах договоренностей идет речь.

Что обсуждали в первый день переговоров?

Отдельной темой первого дня стал возможный обмен военнопленными. Стороны обсуждали этот вопрос, однако договоренность об обмене еще не достигнута.

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Президент Украины Владимир Зеленский после получения отчета от переговорной команды назвал встречу "конструктивной и довольно содержательной". Также он сообщил, что переговорные группы подробно обсудили гарантии безопасности, которые должны исключить возможность повторного нападения России на Украину.

США также выясняют, согласится ли Россия на предоставление Украине американских обязательств по коллективной обороне, аналогичных тем, которые предусматривает НАТО. Также рассматривается вариант подписания соответствующего соглашения непосредственно Альянсом.

Переговоры длились около четырех с половиной часов. Во встрече принимали участие украинская и российская делегации, а также представители США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее европейские представители провели отдельную встречу с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны согласились пересмотреть более широкую архитектуру безопасности Европы в рамках мирного процесса по Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал переговоры "очень продуктивными", но отметил, что достижение договоренностей потребует значительной работы.