Операция в Олешках: Лубинец обратился к жителям города

В настоящее время украинская сторона собирает информацию о людях, которые остаются в городе и нуждаются в помощи. О подготовке миссии сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что известно о гуманитарной миссии?

В Олешках планируется провести гуманитарную миссию по оказанию помощи местным жителям. Ее реализация станет возможной благодаря содействию и координации усилий Первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп.

Искренне благодарен Первой леди за посредничество в этом процессе и ее чрезвычайно гуманную позицию, которая помогает создать условия для спасения наших граждан– сказал он.

Лубинец также подчеркнул, что находится на постоянной связи с вовлеченными сторонами, государственными органами и местным самоуправлением.

В настоящее время украинская сторона собирает информацию о людях, которые остаются в Олешках и нуждаются в помощи. Особое внимание уделяется пожилым людям, маломобильным гражданам и тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

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Сейчас для нас чрезвычайно важно получить как можно больше информации о людях, которые находятся в городе и нуждаются в помощи. Особенно о пожилых людях, маломобильных гражданах и тех, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.

Родных и близких людей, которые остаются в Олешках, призывают передавать информацию, которая может помочь организовать гуманитарную миссию.

Обратиться в Офис Омбудсмена Украины можно по таким контактам:

WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70; +38 073 719 81 34; +38 067 182 55 04.

Электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua.

Электронный кабинет: cabinet.ombudsman.gov.ua.

Мы готовы рассмотреть каждое обращение и сделать все возможное, чтобы помочь нашим гражданам– сказал он.

Напомним, Украина и Россия при посредничестве США готовят " гуманитарную миссию в Олешках" Херсонской области. Прекращение огня начнется 27 октября в 3:00. В настоящее время идет подготовка, чтобы все прошло четко и слаженно.