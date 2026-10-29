Не все так просто: военный предупредил о рисках миссии в Олешках

На эту тему в эфире 24 Канала беседовали с председателем Рады резервистов Сухопутных войск Иваном Тимочко. По его словам, спасение гражданских лиц является безусловным приоритетом для Украины. Далее необходимо помочь этим людям адаптироваться к мирной жизни. Ведь они фактически более 4 лет находились в оккупации и в чрезвычайно сложных условиях.

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Как Россия может использовать ситуацию в своих интересах?

Как подчеркнул Тимочко, провести такую операцию в оккупированном городе чрезвычайно сложно. Понятно, что там до сих пор находятся группы российских оккупантов. Также зафиксировано много неразорвавшихся снарядов.

Не дай Бог, во время эвакуации произойдет трагический случай. Россияне точно используют это в своей пропаганде. Также команды, оказывающие помощь украинским гражданам, находятся в зоне риска. Там точно еще где-то крутятся российские солдаты. Есть риск попасть в заложники или пострадать от рук российских маргиналов– отметил Тимочко.

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Не стоит забывать и о том, что россияне заминировали многие территории вокруг Олешек, Голой Пристани и прилегающих общин. Поэтому впереди предстоит длительная работа, которую нужно проводить очень осторожно.

У Украины, возможно, и нет большого опыта проведения эвакуации в такие короткие сроки и в таких жестких условиях. Но такая работа должна проводиться. И это однозначно позитив, что Украина спасет своих граждан.

Тимочко прокомментировал гуманитарную миссию в Олешках: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что режим тишины во временно оккупированных Олешках Херсонской области вступил в силу с 03:00 27 октября. Временная приостановка боевых действий для разблокирования города продлится до вечера 1 ноября. Это уже назвали крупнейшей деэскалацией с 2022 года.