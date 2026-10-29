В Олешках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии, – Лубинец

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Каковы подробности?

Подготовка к операции в оккупированном городе в Херсонской области вышла на завершающий этап. Гуманитарный груз должен прибыть в центральную больницу, а непосредственную раздачу помощи организуют после 14:30.

Для людей, намеревающихся покинуть населенный пункт, будут приняты все необходимые меры безопасности. Возможность выехать для местных жителей будет обеспечена в течение определенного промежутка времени до 14:00.

Трехсторонняя координация и роль Мелании Трамп

В настоящее время представители делегаций Украины, России и Соединенных Штатов Америки собрались для согласования дальнейших шагов. Вместе с ними на месте находятся журналисты из трех стран, наблюдающие за процессом.

Миссия организована совместно с Уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Договоренности удалось достичь при содействии и координации Первой леди США Мелании Трамп.

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"Благодарен первой леди США Мелании Трамп за личное участие, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей"– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Приоритет безопасности и режим тишины

Главной целью стороны определили доставку жизненно необходимой помощи гражданскому населению и обеспечение выезда всем, кто выразит такое желание. Работа над реализацией гуманитарных коридоров продолжается.

Продолжаем работать с Яной Лантратовой над их реализацией. Наш неизменный приоритет – жизнь и безопасность гражданского населения– добавил украинский омбудсмен.

Напомним, ранее мы писали, что двусторонний режим прекращения огня на определенных участках Херсонской области начался 27 октября в 03:00.

Временное перемирие ввели специально для проверки безопасности маршрутов, разминирования и доставки грузов гражданским жителям города.