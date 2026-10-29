В Олешках завершили розмінування маршрутів для гуманітарної місії, – Лубінець

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

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Які подробиці?

Підготовка до операції в окупованому місті на Херсонщині вийшла на завершальний етап. Гуманітарний вантаж має прибути до центральної лікарні, а безпосередню роздачу допомоги організують після 14:30.

Для людей, які мають намір залишити населений пункт, організують усі необхідні заходи безпеки. Можливість виїхати для місцевих жителів буде забезпечена у визначений часовий проміжок до 14:00.

Тристороння координація та роль Меланії Трамп

Наразі представники делегацій України, Росії та Сполучених Штатів Америки зібралися для узгодження подальших кроків. Разом із ними на місці перебувають журналісти трьох країн, які спостерігають за процесом.

Місію організовано спільно з Уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Домовленостей вдалося досягти за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп.

Вдячний Першій леді США Меланії Трамп за особисту залученість, посередництво та координацію зусиль, завдяки яким вдалося досягти важливих гуманітарних домовленостей– підкреслив Дмитро Лубінець.

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Пріоритет безпеки та режим тиші

Головною метою сторони визначили доставку життєво необхідної допомоги цивільним та забезпечення виїзду всім, хто виявить таке бажання. Робота над реалізацією гуманітарних коридорів триває.

Продовжуємо працювати з Яною Лантратовою над їх реалізацією. Наш незмінний пріоритет – життя та безпека цивільного населення– додав український омбудсман.

Нагадаємо, раніше ми писали, що двосторонній режим припинення вогню на визначених ділянках Херсонщини розпочався 27 жовтня о 03:00.

Тимчасове перемир'я запровадили спеціально для перевірки безпеки маршрутів, розмінування та доставки вантажу цивільним мешканцям міста.