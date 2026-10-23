Гуманитарная миссия в Олешках: в Генштабе сделали заявление

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в своих соцсетях.

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Что сказали в Генштабе?

Военное командование отметило, что украинские подразделения обеспечат исполнение решений Верховного главнокомандующего в установленном порядке. В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники уже неоднократно осуществляли подобные задачи в этом направлении.

Наши подразделения регулярно доставляли гуманитарные грузы жителям Олешек и окрестных сел с помощью беспилотников– подчеркнули в Генштабе.

Они сказали, что рассчитывают на доступ к помощи гражданским будет гарантирован.

Ранее о трех ключевых шагах для эвакуации и оказания помощи гражданскому населению рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец. По его словам, речь идет о необходимости обеспечить режим тишины, доставку гуманитарного груза в город, а также свободное передвижение гражданских.