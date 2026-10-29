Операция в Олешках: в Гомеле состоялась встреча представителей российской и украинской сторон

В то же время омбудсмены Украины и России отправились в Олешки. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Что известно о встрече делегаций?

Телеканал Fox News сообщил, что жителей Олешек, желающих вернуться на подконтрольную Украине территорию, планируют эвакуировать через Россию и Беларусь. Сначала людей отвезут в Анапу, затем военным самолетом – в Гомель. Дальнейший маршрут пока неизвестен.

По оценкам украинских властей, в городе остается около двух тысяч человек. Часть из них боится фильтрации во время эвакуации через российскую территорию.

Белорусские проправительственные СМИ пишут, что в аэропорту Гомеля состоялась очная встреча российских и украинских делегаций, участвующих в гуманитарной операции на херсонском направлении. Представители Киева прибыли из пункта пропуска "Новая Гута". В составе делегации также журналисты из Украины и США.

Встреча делегаций в Беларуси: смотрите видео

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что украинская делегация во главе с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцем выехала в направлении Олешок. Впоследствии это подтвердил сам чиновник.

Лубинец подчеркнул, что выполнение договоренностей стало возможным благодаря постоянной коммуникации с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Также омбудсман отметил роль первой леди США Мелании Трамп за ее участие в гуманитарной миссии и поддержку людей в захваченном городе.

Ее непосредственное участие и координация сторон стали весомым фактором в обеспечении спокойствия в регионе. Наша общая цель – оказать помощь гражданскому населению Олешек и создать условия для безопасного выезда тех, кто в этом нуждается– отметил Лубинец.

Омбудсмены готовят гуманитарную помощь для отправки в Олешки. Они отметили, что в зоне миссии продолжается разминирование маршрутов. Режим тишины действует уже более 50 часов – с 3:00 27 октября.

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По состоянию на 9:00 стороны полностью выполняют обязательства, ни одного нарушения зафиксировано не было. Это позволяет военным продолжать разминирование дорог и обеспечивать безопасный проезд гуманитарной колонны.

Постоянно в связи с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем. В то же время координируем выполнение договоренностей. Продолжаем подготовку, чтобы доставить необходимое тем, кто остается в городе, и обеспечить безопасный выезд людям, которые сами примут такое решение– написала Лантратова.

Ранее стало известно, что режим тишины расширили за пределы Олешек для обеспечения безопасного проезда гуманитарных грузов до 1 ноября. В то же время Зеленский, комментируя эвакуацию из города, отметил, что "россиянам нельзя доверять ". Поэтому украинская сторона настояла на том, чтобы американские представители прибыли вместе с журналистами и СМИ.