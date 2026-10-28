Не можем доверять россиянам, – Зеленский об эвакуации из Олешек

В то же время президент Зеленский во время общения с журналистами 27 октября отметил, что россиянам доверять нельзя.

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Что известно об эвакуации из Олешек

На данный момент технически понятно, что именно должны делать все стороны для успешного проведения операции. Однако чрезмерная огласка или разглашение лишних деталей могут навредить процессу, поэтому информация держится в секрете.

Я не знаю, что будет, но знаю, что может быть. Поэтому я не хочу разглашать слишком много деталей. Потому что эти детали или публичная реакция могут что-то разрушить– сказал Зеленский.

Ключевым условием гуманитарного разблокирования является посредничество Соединенных Штатов. Украинская сторона настояла на том, чтобы американские представители прибыли вместе с журналистами и СМИ. Такое требование возникло из-за абсолютного отсутствия доверия к российской стороне.

Я не знаю, какую сторону выберут люди. Конечно, из Олешек проще выехать вглубь временно оккупированной территории Украины. Но я также знаю, что там большое количество людей, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию. Я знаю, как технически может проходить эвакуация в Украину, но я не знаю, как это будет на самом деле– добавил президент.

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Военные и разведка уже предоставили всю необходимую информацию о технической организации выезда в Украину и способах связи.

Окончательные итоги этой гуманитарной миссии станут известны уже через несколько дней.

Напомним, что, по словам омбудсмена Лубинца, все жители Олешек, которые захотят выехать на подконтрольную Украине территорию, будут иметь такую возможность. Перед этим в рамках гуманитарной миссии должны провести разминирование дороги и доставить необходимый груз. После выполнения этих задач на месте будут находиться представители трех стран.