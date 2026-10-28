Не можемо довіряти росіянам, – Зеленський про евакуацію з Олешок

Водночас президент Зеленський під час спілкування із журналістами 27 жовтня зауважив, що росіянам довіряти не можна.

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Що відомо про евакуацію з Олешок

Наразі технічно зрозуміло, що саме мають робити всі сторони для успішного проведення операції. Проте надмірна публічність чи розголошення зайвих деталей можуть зашкодити процесу, тому інформація тримається в таємниці.

Я не знаю, що буде, але знаю, що може бути. Тому я не хочу розголошувати занадто багато деталей. Бо ці деталі або публічна реакція можуть щось зруйнувати– сказав Зеленський.

Ключовою умовою гуманітарного розблокування є посередництво Сполучених Штатів. Українська сторона наполягла, щоб американські представники прибули разом із журналістами та медіа. Така вимога виникла через абсолютну відсутність довіри до російської сторони.

Я не знаю, яку сторону оберуть люди. Звісно, з Олешок простіше виїхати вглиб тимчасово окупованої території України. Але я також знаю, що там велика кількість людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Я знаю, як технічно може відбуватися евакуація до України, але я не знаю, як це буде насправді– додав президент.

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Військові та розвідка вже надали всю необхідну інформацію щодо технічної організації виїзду до України та способів комунікації.

Остаточні підсумки цієї гуманітарної місії стануть відомі вже за кілька днів.

Нагадаємо, що, за словами омбудсмана Лубінця, усі жителі Олешок, які захочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, матимуть таку можливість. Перед цим у межах гуманітарної місії мають провести розмінування дороги та доставити необхідний вантаж. Після виконання цих завдань на місці перебуватимуть представники трьох країн.