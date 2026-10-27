Усі охочі зможуть виїхати з Олешок: Лубінець розповів про перебіг гуманітарної місії

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Чи зможуть жителі Олешок виїхати на підконтрольну Україні територію?

За словами Лубінця, усі жителі тимчасово окупованих Олешок, які захочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, матимуть таку можливість.

Перед цим у межах гуманітарної місії мають провести розмінування дороги та доставити необхідний вантаж. Після виконання цих завдань на місці перебуватимуть представники трьох країн.

Усі, хто захоче виїхати до України, – зможуть це зробити. Кожна і кожен, хто потребує нашої допомоги, її отримають– запевнив омбудсман.

Водночас Лубінець не уточнив, коли саме розпочнеться виїзд цивільних.

Чи дотримуються сторони режиму тиші?

Омбудсман повідомив, що від початку запровадження режиму припинення вогню в Олешках не зафіксували жодного порушення домовленостей.

За його словами, російська сторона також не намагалася просуватися вперед. Лубінець зазначив, що постійно підтримує зв'язок із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

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Робота над подоланням гуманітарної кризи в Олешках триває ще з кінця лютого 2026 року. Однак, за словами омбудсмана, суттєвого прогресу вдалося досягти лише у вересні завдяки участі першої леді США Меланії Трамп.

Лубінець також наголосив, що американська сторона стежить за виконанням зобов'язань, які взяли на себе учасники домовленостей.

Скільки триватиме режим тиші в Олешках?

Раніше Дмитро Лубінець повідомив про запровадження режиму тиші в Олешках для проведення гуманітарної місії. Домовленості набули чинності 27 жовтня о 03:00 за київським часом і мають діяти до 22:59 1 листопада.

Припинення вогню стосується визначених територій, пов'язаних із гуманітарною місією, а не всієї лінії фронту.

Таким чином, домовленості мають забезпечити умови для доставки допомоги, розмінування та добровільного виїзду цивільних з окупованого міста.