Гуманитарная помощь для Луганска: в ОРДЛО привезли медикаменты
Через контрольно-пропускной пункт "Счастье" проехали 2 грузовика с медицинскими препаратами от Красного Креста. Груз доставили в Луганск.
Источник:Госпогранслужба
Автомобили пропустили 1 апреля 2021 года. Общий вес гуманитарной помощи составил около 3 тонны.
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Что доставили в Луганск
Это уже второй гуманитарный груз за 2021 год, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону временно оккупированной части Луганщины. Содержимое грузовиков составили:
- медикаменты;
- медицинские материалы;
- тесты на COVID-19.
Гуманитарную помощь организовал Красный Крест / Фото Госпогранслужбы
Медикаменты доставили в ОРДЛО / Фото Госпогранслужбы
Содержимое грузовиков тщательно проверили пограничные собаки / Фото Госпогранслужбы
Предварительная гуманитарная помощь
- Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию месяц назад – 1 марта.
- Тогда со второй попытки в оккупированный Луганск проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев.
- Автомобили перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 132,9 тонны.
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