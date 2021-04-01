Через контрольно-пропускной пункт "Счастье" проехали 2 грузовика с медицинскими препаратами от Красного Креста. Груз доставили в Луганск.

Автомобили пропустили 1 апреля 2021 года. Общий вес гуманитарной помощи составил около 3 тонны. Актуально Нет денег – иди сразу на кладбище: как в оккупированном Луганске лечат от коронавируса Что доставили в Луганск Это уже второй гуманитарный груз за 2021 год, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону временно оккупированной части Луганщины. Содержимое грузовиков составили: медикаменты;

медицинские материалы;

тесты на COVID-19.

Гуманитарную помощь организовал Красный Крест / Фото Госпогранслужбы

Медикаменты доставили в ОРДЛО / Фото Госпогранслужбы

Содержимое грузовиков тщательно проверили пограничные собаки / Фото Госпогранслужбы Предварительная гуманитарная помощь Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию месяц назад – 1 марта.

Тогда со второй попытки в оккупированный Луганск проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев.

Автомобили перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 132,9 тонны.