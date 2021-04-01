Через контрольно-пропускний пункт "Щастя" проїхали 2 вантажівки із медичними препаратами від Червоного Хреста. Вантаж доправили до Луганська.

Автомобілі пропустили 1 квітня 2021 року. Загальна вага гуманітарної допомоги становила близько 3 тонн.

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Що доправили до Луганська

Це вже другий гуманітарний вантаж за 2021 рік, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік тимчасово окупованої частини Луганщини. Вміст вантажівок склали:

медикаменти;

медичні матеріали;

тести на COVID-19.



Гуманітарну допомогу організував Червоний Хрест / Фото Держприкордонслужби



Медикаменти доправили в ОРДЛО / Фото Держприкордонслужби



Вміст вантажівок ретельно перевірили прикордонні собаки / Фото Держприкордонслужби

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