Как отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, гуманитарная ситуация в городе ухудшается. В частности, потому, что горожан просто некому лечить.

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Лекарства выдаются хаотично и без рецептов

Петр Андрющенко подчеркнул, что медикаменты если и развозят, делают это хаотично. Их, по словам советника мэра, раздают без рецепта или медицинских показаний.

Сами же российские захватчики заявили, что запустили больницу на 17-м жилом массиве. Речь идет о бывшей областной больнице. Но там среди врачей есть только терапевт. И то он единственный в вахтовом режиме дежурит в медицинском заведении. Но расположение и проведение активных боевых действий делает даже такой медицинский сервис недоступным большинству горожан.

Заметим, что в Мариуполе оккупанты стремятся запретить передвигаться по городу. Более того, российские захватчики готовят "фильтрацию" всех проживающих в нем мужчин. Задержанных осматривают, проверяют их мобильные телефоны и проводят допросы.

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