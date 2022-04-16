Як зазначає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, гуманітарна ситуація у місті погіршується. Зокрема тому, що містян просто нікому лікувати.

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Ліки видаються хаотично і без рецептів

Петро Андрющенко підкреслив, що медикаменти якщо й розвозять, то роблять це хаотично. Їх, зі слів радника мера, роздають без жодного рецепта або медичних показань.

Самі ж російські загарбники заявили, що запустили лікарню на 17-у житловому масиві. Мовиться про колишню обласну лікарню. Але там з-поміж лікарів є лише терапевт. І то він єдиний у вахтовому режимі чергує в медичному закладі. Але розташування та проведення активних бойових дій робить навіть такий медичний сервіс недоступним для більшості містян.

Зауважимо, що в Маріуполі окупанти прагнуть заборонити пересуватися містом. Ба більше, російські загарбники готують "фільтрацію" усіх чоловіків, які в ньому проживають. Затриманих оглядають, перевіряють їхні мобільні телефони та проводять допити.

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