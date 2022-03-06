В своем комментарии советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе. Он отметил, что в городе все еще сложная гуманитарная ситуация, связанная с отсутствием запуска "зеленого коридора".

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Ситуация сложная, но украинские военные удерживают оборону

С точки зрения гражданского населения гуманитарная ситуация сложна, а с точки зрения военных – они держат оборону города,

– отметил он.

Поэтому, по мнению Арестовича, следует разделять эти два вопроса в разрезе Мариуполя. Военные ведь выполняют свою работу, а мирное население необходимо вывозить, чтобы спасти от вражеских обстрелов.

Отметим, что в городе Мариуполь 6 марта с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. В 12:00 начнется эвакуация мирного населения.

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