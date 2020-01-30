Гуманитарная помощь: в Кабмине создали полезную интерактивную карту

Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой и получением гумпомощи.

Как пояснил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, Минсоцполитики создало такую ​​интерактивную карту, чтобы навести порядок в системе гуманитарной помощи. По его словам, эта карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи, передает пресс-служба Кабмина.

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Искать информацию на этой интерактивной карте получателей гуманитарной помощи можно по разным параметрам:

по названию получателя,

коду ЕГРПОУ,

названию региона,

номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

номеру и дате решения о включении в Единый реестр,

фамилии, имени, отчестве руководителя и контактным данным.

В Минсоцполитики обещают, что данные здесь будут постоянно обновляться. Коваль добавил, что пользование этой интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск тех, кто получает гуманитарную помощь в каждом из регионов.

Интерактивную карту можно найти по этой ссылке.

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