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      Гуманитарная помощь: в Кабмине создали полезную интерактивную карту

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      Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи

      Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой и получением гумпомощи.

      Как пояснил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, Минсоцполитики создало такую ​​интерактивную карту, чтобы навести порядок в системе гуманитарной помощи. По его словам, эта карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи, передает пресс-служба Кабмина.

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      Искать информацию на этой интерактивной карте получателей гуманитарной помощи можно по разным параметрам:

      • по названию получателя,
      • коду ЕГРПОУ,
      • названию региона,
      • номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,
      • номеру и дате решения о включении в Единый реестр,
      • фамилии, имени, отчестве руководителя и контактным данным.

      В Минсоцполитики обещают, что данные здесь будут постоянно обновляться. Коваль добавил, что пользование этой интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск тех, кто получает гуманитарную помощь в каждом из регионов.

      Интерактивную карту можно найти по этой ссылке.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Министерство социальной политики
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