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      Гуманітарна допомога: у Кабміні створили корисну інтерактивну карту

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      Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги

      Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги. Карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням і отриманням гумдопомоги.

      Як пояснив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, Мінсоцполітики створило таку інтерактивну карту, аби навести лад у системі гуманітарної допомоги. За його словами, ця карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги, передає пресслужба Кабміну. 

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      Шукати інформацію на цій інтерактивній карті отримувачів гуманітарної допомоги можна за різними параметрами:

      • за назвою отримувача,
      • кодом ЄДРПОУ,
      • назвою регіону,
      • номером в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,
      • номером та датою рішення про включення до Єдиного реєстру,
      • прізвищем, ім`ям, по батькові керівника та контактних даних.

      У Мінсоцполітики обіцяють, що дані тут будуть постійно оновлюватися. Коваль додав, що користування цією інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук тих, хто отримує гуманітарну допомогу в кожному з регіонів.

      Інтерактивну карту можна знайти за цим посиланням.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство соціальної політики Кабінет Міністрів України
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