Гуманітарна допомога: у Кабміні створили корисну інтерактивну карту
Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги. Карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням і отриманням гумдопомоги.
Як пояснив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, Мінсоцполітики створило таку інтерактивну карту, аби навести лад у системі гуманітарної допомоги. За його словами, ця карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги, передає пресслужба Кабміну.
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Шукати інформацію на цій інтерактивній карті отримувачів гуманітарної допомоги можна за різними параметрами:
- за назвою отримувача,
- кодом ЄДРПОУ,
- назвою регіону,
- номером в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,
- номером та датою рішення про включення до Єдиного реєстру,
- прізвищем, ім`ям, по батькові керівника та контактних даних.
У Мінсоцполітики обіцяють, що дані тут будуть постійно оновлюватися. Коваль додав, що користування цією інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук тих, хто отримує гуманітарну допомогу в кожному з регіонів.
Інтерактивну карту можна знайти за цим посиланням.
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