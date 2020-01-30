Гуманітарна допомога: у Кабміні створили корисну інтерактивну карту

Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги. Карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням і отриманням гумдопомоги.

Як пояснив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, Мінсоцполітики створило таку інтерактивну карту, аби навести лад у системі гуманітарної допомоги. За його словами, ця карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги, передає пресслужба Кабміну.

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Шукати інформацію на цій інтерактивній карті отримувачів гуманітарної допомоги можна за різними параметрами:

за назвою отримувача,

кодом ЄДРПОУ,

назвою регіону,

номером в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,

номером та датою рішення про включення до Єдиного реєстру,

прізвищем, ім`ям, по батькові керівника та контактних даних.

У Мінсоцполітики обіцяють, що дані тут будуть постійно оновлюватися. Коваль додав, що користування цією інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук тих, хто отримує гуманітарну допомогу в кожному з регіонів.

Інтерактивну карту можна знайти за цим посиланням.

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