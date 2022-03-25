Такую информацию во время вечернего брифинга сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Она подробно рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров, пишет 24 канал.

Важно Все уже в безопасности, – Верещук рассказала об обмене пленными

Донецкая область

Из Мариуполя на собственном транспорте в Запорожье досталось 2 717 человек . К сожалению, оккупанты уже третьи сутки не дают разрешения для заезда в город гуманитарной колонне. Однако Украина не оставляет попыток добиться пропуска.

"Все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из города Бердянск, грузовики с гуманитарной помощью и бензовоз продолжают ждать у российского блокпоста перед въездом в город", – подчеркнула Верещук.

24 марта удалось добиться освобождения водителей и спасателей ГСЧС, захваченных накануне в городе Мангуш. По словам чиновника, они уже присоединились к колонне на въезде в Бердянск.

Запорожская область

Из города Пологи удалось забрать 117 человек , в том числе 35 детей-сирот из местного интерната. Завтра их направят на временную реабилитацию в Италию. Также в город смогли доставить гуманитарную помощь. Из Мелитополя эвакуацию провести не удалось, но вечером в город добралась гуманитарная колонна и завтра продолжит движение.

Киевская область

Украинская вице-премьер-министр рассказала, что из поселков Большая Дымерка и Богдановка и села Бервица в Бровары эвакуировали 509 человек.