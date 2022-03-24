Об этом глава Минреинтеграции сообщила во время брифинга, состоявшегося вечером 24 марта.
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Состоялся обмен наших военнопленных и гражданских моряков. Они уже все в безопасности и получают необходимую помощь,
– сказала Ирина Верещук.
Чиновница отметила, что Украина продолжает работу над освобождением всех наших граждан, в том числе пограничников и гражданских с острова Змеиный.
Украина требует освободить гражданских
Министр реинтеграции также указала, что направила обращение в Россию об освобождениипохищенных представителей органов местного самоуправления.
Украина требует и настаивает, что брать в плен гражданских является нарушением международного гуманитарного права. Мы требуем их немедленного освобождения,
– добавила политик.
Ирина Верещук зачитала фамилии и имя таких лиц: смотрите в видео