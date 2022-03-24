Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Кабинета Министров Украины.

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Напомним, сегодня состоялся первый обмен пленными России и Украины. Украинская сторона обменяла 11 гражданских российских моряков, которых подобрали с затопленного судна вблизи Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного корабля "Сапфир", которых оккупанты взяли в плен, когда они пытались спасти наших военных на Змеином.

Отмечается, что по условиям обмена само спасательное судно также вернут Украине и отправят в порт в Турции.

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