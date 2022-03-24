Таку інформацію повідомили у Департаменті комунікацій Кабінету Міністрів України.

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Нагадаємо, що сьогодні відбувся перший обмін полоненими Росії та України. Українська сторона обміняла 11 цивільних російських моряків, яких підібрали із затопленого судна поблизу Одеси. Внаслідок цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального корабля "Сапфір", яких окупанти взяли в полон, коли вони намагалися врятувати наших військових на Зміїному.

Зазначається, що за умовами обміну, саме рятувальне судно також повернуть Україні та відправлять до порту в Туреччині.

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