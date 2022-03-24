Про це очільниця Мінреінтеграції повідомила під час брифінгу, який відбувся ввечері 24 березня.
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Відбувся обмін наших військовополонених і цивільних моряків. Вони вже всі у безпеці та отримують усю необхідну допомогу,
– сказала Ірина Верещук.
Посадовиця зазначила, що Україна продовжує роботу над звільненням усіх наших громадян, зокрема прикордонників і цивільних з острова Зміїний.
Україна вимагає звільнити цивільних
Міністерка реінтеграції також вказала, що надіслала звернення до Росії щодо звільнення викрадених представників органів місцевого самоврядування.
Україна вимагає та наполягає на тому, що брати у полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права. Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення,
– додала політикиня.
Ірина Верещук зачитала прізвища та ім'я таких осіб: дивіться у відео