Про це очільниця Мінреінтеграції повідомила під час брифінгу, який відбувся ввечері 24 березня.

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Відбувся обмін наших військовополонених і цивільних моряків. Вони вже всі у безпеці та отримують усю необхідну допомогу,

– сказала Ірина Верещук.

Посадовиця зазначила, що Україна продовжує роботу над звільненням усіх наших громадян, зокрема прикордонників і цивільних з острова Зміїний.

Україна вимагає звільнити цивільних

Міністерка реінтеграції також вказала, що надіслала звернення до Росії щодо звільнення викрадених представників органів місцевого самоврядування.

Україна вимагає та наполягає на тому, що брати у полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права. Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення,

– додала політикиня.

Ірина Верещук зачитала прізвища та ім'я таких осіб: дивіться у відео