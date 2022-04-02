Сегодня, 2 апреля, удалось эвакуировать 4217 человек. Как сообщила Ирина Верещук, сработало сразу несколько коридоров, передает 24 канала.

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Успешная эвакуация

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 1263 человека, среди них – 765 мариупольцев. Также в областной центр прибыли 498 жителей области. Последний блокпост оккупантов в Васильковке прошло 10 автобусов, это более 300 человек. Движение колонн на частном транспорте продолжается.

Из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Попасной и Нижней удалось эвакуировать 2650 человек.

Также сообщается, что из Запорожья в Бердянск выехали 17 автобусов, которые с утра продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска и ближайших сел.