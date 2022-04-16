Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что для помощи стране создана удобная платформа help.gov.ua, где можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

50 дней войны. Президентом Украины Владимиром Зеленским был создан Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. За это время мы развернули настоящий гуманитарный фронт", – подчеркнул Тимошенко.

270 тысяч тонн гумпомощи / телеграмм Кирилла Тимошенко

Также, по его информации, общее количество эвакуированных граждан железнодорожным транспортом – 3 724 198 человек. Во время войны "Укрзалізниця" предоставляет бесплатный проезд из фронтовых регионов для эвакуации.

Еще 291 705 человек были вывезены гуманитарными коридорами из заблокированных городов.

Напомним, ранее Тимошенко отметил особую роль Днепропетровской области как гуманитарного хаба.