Про це повідомив у телеграмі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Читайте також: За 50 днів в Україну було ввезено 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги

Він нагадав, що для допомоги країні створено зручну платформу help.gov.ua, де можна дізнатись, як придбати, відправити та кому адресувати гуманітарний вантаж.

50 днів війни. Президентом України Володимиром Зеленським було створено Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань, який очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. За цей час ми розгорнули справжній гуманітарний фронт,

– наголосив Тимошенко.

270 тисяч тонн гумдопомоги / телеграм Кирила Тимошенка

Також, за його інформацією загальна кількість евакуйованих громадян залізничним транспортом – 3 724 198 людей. Під час війни Укрзалізниця надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації.

Ще 291 705 людей вивезли гуманітарними коридорами із заблокованих міст.

Нагадаємо, раніше Тимошенко відзначив особливу роль Дніпропетровської області як гуманітарного хабу.

Вас це може зацікавити – добровольці розбирають завали у Київській області: відео