По состоянию на 18.00 колонна проходила через населенный пункт Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска. Другой гумконвой остановился в Каменске.

Важно Как Мариуполь переживает блокаду: ставший реальностью ужас в фотографиях

Цинизм и низость россиян продолжают поражать. На всех блокпостах кафиры массово разворовывали помощь, которую везли людям в Мариуполь. Они насильственно отбирали продукты, средства гигиены, одежду и т.д. И это в то время, когда мирные люди несколько дней без еды и воды.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что гумконвои в Мариуполь отправили вместе со священниками московского патриархата. Так наша власть надеялась, что кафиры не будут открывать огонь.