Город остался без воды, света, газа и лекарств. Люди вынуждены собирать дождевую воду, чтобы напиться. Еду готовят на уличном костре.

Только сегодня Из-за вражеских авиабомбов в Мариуполе 6 погибших: двое из них – дети, множество раненых

В последние дни город непрерывно бомбят с воздуха, центр превращается в руины. Несмотря на это, правоохранители, насколько могут, обходят подвалы, где в полной темноте скрываются обессиленные люди.

Среди этих людей много детей – от младенцев до подростков, которым нечего есть и пить. Правоохранители не покидают город, помогают выживать в блокаде, по возможности доставляют необходимое.

Следственно-оперативные группы выезжают на места обстрелов и документируют, как русские войска убивают гражданское население.