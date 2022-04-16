О результатах работы штаба отчитался руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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По словам Ермака, благодаря гражданам и корпорациям из разных уголков мира удалось собрать 924 миллиона долларов. В то же время, средства продолжают поступать.
Они идут в основном на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах,
– отметил руководитель Офиса Президента.
Гуманитарный штаб отчитался о результатах: смотрите видео
Больше всего средств поступило от благотворителей из:
- Великобритании (47%),
- Нидерландов (около 18%),
- Чехии (11%),
- США (около 8%).
Андрей Ермак подчеркнул, что Украина благодарна за помощь как мировым знаменитостям, так и всем небезразличным гражданам разных стран.
Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тысяч тонн гуманитарной помощи. Закупили продовольствие у украинских производителей и укомплектовали продуктовые наборы почти для 12 миллионов украинцев.
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