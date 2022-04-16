О результатах работы штаба отчитался руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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По словам Ермака, благодаря гражданам и корпорациям из разных уголков мира удалось собрать 924 миллиона долларов. В то же время, средства продолжают поступать.

Они идут в основном на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах,

– отметил руководитель Офиса Президента.

Гуманитарный штаб отчитался о результатах: смотрите видео

Больше всего средств поступило от благотворителей из:

Великобритании (47%),

Нидерландов (около 18%),

Чехии (11%),

США (около 8%).

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина благодарна за помощь как мировым знаменитостям, так и всем небезразличным гражданам разных стран.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину было ввезено 270 тысяч тонн гуманитарной помощи. Закупили продовольствие у украинских производителей и укомплектовали продуктовые наборы почти для 12 миллионов украинцев.

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