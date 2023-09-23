О подвиге побратима рассказал Андрей Мельник, командир взвода спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан", известный по позывному "Фаворит". В гражданской жизни мужчина был советником мэра Василькова и смог наладить оборону города в первые дни войны. Полный текст интервью читайте в материале 24 Канала "Мы делаем то, что враг не способен представить". Интервью с офицером спецподразделения ГУР МО "Артан".

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Пока его несли, рисовал маршрут для группы

Во время одной из операций без ноги остался инженер "Лес".

Он подорвался на мине, но сам смог оказать себе первую помощь, а пока его несли, рисовал маршрут, по которому группа могла пройти дальше, чтобы выполнить задачу. Он не думал о ноге, что ему больно, а помогал группе. При этом не принимал обезболивающих, чтобы разум не был затуман. Его позывной "Лес". Человек с большой буквы,

– рассказал Андрей Мельник.

Также офицер поделился деталями внутренней кухни разведки. По его словам, для раненых пытаются найти место в "Артане", в том числе работу инструкторами. "По большому счету, у всех уже уровень знаний и опыта такой, что можно учить", – говорит "Фаворит".

С ранеными и семьями погибших общаются специально закрепленные за той или иной семьей люди, занимающиеся этой работой. Семьям погибших собирают средства, они всегда могут обратиться в ведомство по всем вопросам.

Что труднее всего в работе разведчика

Очень тяжело хоронить побратимов. "В нашем подразделении очень маленький процент потерь, но жертв, к сожалению, на войне не избежать. Это тяжелее всего", –говорит "Фаворит".

Есть и физические трудности.

Это движение. На себе постоянно несешь много всего. Например, нужно с оперативной группой оказаться в семи или десяти километрах от того места, где находишься сейчас. На тебе 40 – 60 – 70 килограммов снаряжения. Банально пройти такую дистанцию уже сложновато, а если перебежками, под обстрелом, то надо иметь, знаете ли, хорошую физическую форму,

– делится мужчина.

Отстроить назло врагам

Боевой офицер поделился своими мыслями по поводу того, что будет после войны.

По его словам, когда видит полностью разрушенные города, хочется скорейшей победы, сделать место, где когда-то был населенный пункт, еще лучше, чем было. Он надеется, что Украина сможет совершить быстрый качественный скачок, восстановит города с новыми предприятиями, переориентирует экономику. Но выражает опасение, что это будет не конец войны России против Украины – может закончиться лишь определенный этап боевых действий.

Даже если так случится, что боевые действия приостановятся, мы должны "нарастить мышцы", остановить коррупцию. Не забывать об ошибках, которые допускали все годы,

– подытожил Андрей Мельник.