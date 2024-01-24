Атаку против дальневосточного филиала НИЦ космической гидрометеорологии "Планета" совершили киберволонтеры из группы "BO Team". Последствия оказались для россиян разрушительными.
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Уничтожен крупнейший филиал центра
Российское государственное предприятие федерального уровня "Планета" занимается приемом и обработкой данных со спутников. Известно, что она обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов. Среди них – минобороны России, а также ее генеральный штаб и службы МЧС.
Посредством проникновения в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети. Как отметили в ГУР МО, объем уничтоженной информации составляет около 2 петабайт (200 миллионов гигабайтов - 24 Канал) данных.
Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составить не менее 10 миллионов долларов.
Среди уничтоженного – метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали минобороны и МЧС России, "Роскосмос" и ряд других ведомств государства-агрессора, а также наработанные годами уникальные исследования,
– говорится в сообщении.
Известно также, что работа суперкомпьютеров, оборудованных дальневосточным центром, парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме.
В ГУР МО отметили, что одно такое вычислительное устройство вместе с программным обеспечением стоит 350 тысяч долларов. В условиях жестких санкций против страны-агрессорки повторно получить его практически невозможно.
Ведомство обнародовало результаты кибератаки на вражескую "Планету" / Фото ГУР МО
Вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами в результате кибератаки парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулировка экстренного электропитания здания центра.
В частности, полностью отрезана от сети российская станция в Арктике на острове "большевик", которая выполняет важные задачи в военной сфере страны-агрессорки.
В целом десятки стратегических компаний России, работающих в сфере обороны, играют ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, долгое время будут оставаться без критически важной информации и сервисов.
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