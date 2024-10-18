Село относится к Купянскому району. Оно является важным для обороны самого Купянска, пишет 24 Канал.

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Где расположена Кругляковка

Село Кругляковка расположено примерно в 27 километрах от Купянска. До войны там проживало более 1100 человек. Его площадь – 2,68 километра квадратных.

Сейчас село полностью зачищено от россиян. Их пути передвижения заминированы.

Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение – штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника,

– рассказали в ГУР.

Там также добавили, что в Кругляковке оккупанты потеряли в ближних боях более взвода пехоты, а часть удалось взять в плен. В руки украинской разведки также попали важные данные.

Где расположено село Кругляковка: смотрите на карте