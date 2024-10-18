Наступательные действия они могут начать на нескольких участках фронта. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Новости. Live".

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Россия накопила пять тысяч солдат

"Российское наступление не закончилось и россияне будут делать новые попытки. Они будут пробовать определенные участки от Угледара до Орехово и наблюдать, где наиболее слабый участок", – рассказал Андрющенко.

Россия уже накопила для этого резервы. Речь идет как минимум речь идет о пяти тысячах солдат, которые уже находятся на позициях. Это совершенно новые подразделения, сформированы на территории России.

Также, по словам советника мэра Мариуполя, российские войска активно перебрасывают свои резервы в Волновахский, Мариупольский, Розовский и Пологовский районы, а в лагерях вокруг Мариуполя в Донецкой области и Бердянска в Запорожье уже началась их подготовка.

В то же время, как сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук, интенсивность штурмовых действий на юге уменьшилась. Впрочем, россияне продолжают вести разведку БпЛа.

Кое-где противник накапливает определенные подразделения, ведется активная аэроразведка. Он пытается применять в первую очередь свои подразделения для попыток штурмовать и захватывать определенные участки островные по Днепру,

– заявил он в эфире телемарафона.