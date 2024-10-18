Наступальні дії вони можуть розпочати на декількох ділянках фронту. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Новини. Live".

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Росія накопичила п'ять тисяч солдатів

"Російський наступ не закінчився і росіяни будуть робити нові спроби. Вони будуть пробувати певні ділянки від Вугледару до Оріхового та спостерігати, де найбільш слабка ділянка", – розповів Андрющенко.

Росія уже накопичила для цього резерви. Йдеться про щонайменше п'ять тисяч солдатів, які вже перебувають на позиціях. Це абсолютно нові підрозділи, сформовані на території Росії.

Також, за словами радника мера Маріуполя, російські війська активно перекидають свої резерви до Волноваського, Маріупольського, Розівського і Пологівського районів, а у таборах навколо Маріуполя на Донеччині та Бердянська на Запоріжжі вже розпочалася їхня підготовка.

Водночас, як повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, інтенсивність штурмових дій на півдні зменшилася. Втім, росіяни продовжують вести розвідку БпЛа.

Подекуди противник накопичує певні підрозділи, ведеться активна аеророзвідка. Він намагається застосовувати в першу чергу свої підрозділи для спроб штурмувати і захоплювати певні ділянки острівні по Дніпру,

– заявив він в ефірі телемарафону.