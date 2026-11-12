ГУР обнародовало данные о российских агентах влияния в странах Европы

ГУР обнародовало данные о руководителях "Россотрудничества" и представителях российской сети влияния в Европе / Фото ГУР

Россия использует сеть зарубежных представительств для продвижения своих интересов и ведения пропаганды. Украинская разведка обнародовала данные о людях, которые помогают Кремлю сохранять влияние в европейских странах.

Досье на фигурантов были опубликованы в тематическом разделе "Рупоры Кремля" на сайте War&Sanctions. Adv популярные видео Кто помогает России распространять влияние в Европе? Речь идет о руководстве российского федерального агентства "Россотрудничество" и его представительствах в странах Евросоюза. Агентство было создано в 2008 году по указу президента России для усиления гуманитарного влияния страны за рубежом. В настоящее время оно имеет 87 представительств в 71 стране мира. С 2021 года эти учреждения неофициально называют "русскими домами". Среди лиц, данные о которых обнародовала украинская разведка: Игорь Чайка – возглавляет "Россотрудничество" с 27 апреля 2026 года. По данным ГУР, причастен к финансированию российских операций политического влияния во время парламентских выборов в Молдове в 2021 году.

– возглавляет "Россотрудничество" с 27 апреля 2026 года. По данным ГУР, причастен к финансированию российских операций политического влияния во время парламентских выборов в Молдове в 2021 году. Евгений Примаков – руководил агентством с 2020 по 2026 год. В настоящее время является первым советником организации "Евразия", входит в президиум российской Рады по внешней и оборонной политике и ведет программу на радио "Спутник".

– руководил агентством с 2020 по 2026 год. В настоящее время является первым советником организации "Евразия", входит в президиум российской Рады по внешней и оборонной политике и ведет программу на радио "Спутник". Светлана Некрасова – сотрудница агентства, которая до сентября 2026 года исполняла обязанности руководительницы "Русского дома" в Берлине. По данным разведки, она организовывала пророссийские патриотические мероприятия и демонстрацию материалов российских государственных СМИ, распространявших антиукраинские нарративы. Реклама Сотрудники российского федерального агентства "Россотрудничество" / Фото War&Sanctions 1 2 3 1 / 3 К чему призвала украинская разведка? ГУР и Центр противодействия дезинформации призвали ввести персональные санкции против представителей "Россотрудничества". В частности, украинская сторона предлагает заблокировать их финансовые активы, прекратить медийное и коммерческое сотрудничество и выдворить представителей агентства из стран Евросоюза. Напомним, ранее военная разведка обнародовала список российских ученых и вузов, которые обеспечивают военный комплекс агрессора.

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