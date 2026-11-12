ГУР оприлюднило дані російських агентів впливу у країнах Європи

Досьє на фігурантів оприлюднили в тематичному розділі "Рупори кремля" на сайті War&Sanctions.

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Хто допомагає Росії поширювати вплив у Європі?

Йдеться про керівництво російського федерального агентства "Россотрудничество" та його представництв у країнах Євросоюзу.

Агентство створили у 2008 році за указом президента Росії для посилення гуманітарного впливу країни за кордоном. Нині воно має 87 представництв у 71 країні світу. З 2021 року ці установи неофіційно називають "русскими домами".

Серед осіб, дані яких оприлюднила українська розвідка:

Ігор Чайка – очолює "Россотрудничество" з 27 квітня 2026 року. За даними ГУР, причетний до фінансування російських операцій політичного впливу під час парламентських виборів у Молдові у 2021 році.

– очолює "Россотрудничество" з 27 квітня 2026 року. За даними ГУР, причетний до фінансування російських операцій політичного впливу під час парламентських виборів у Молдові у 2021 році. Євгеній Примаков – керував агентством із 2020 до 2026 року. Нині є першим радником організації "Євразія", входить до президії російської Ради із зовнішньої та оборонної політики та веде програму на радіо Sputnik.

– керував агентством із 2020 до 2026 року. Нині є першим радником організації "Євразія", входить до президії російської Ради із зовнішньої та оборонної політики та веде програму на радіо Sputnik. Світлана Некрасова – співробітниця агентства, яка до вересня 2026 року виконувала обов'язки керівниці "русского дома" в Берліні. За інформацією розвідки, організовувала проросійські патріотичні заходи та демонстрацію матеріалів російських державних медіа, які поширювали антиукраїнські наративи.

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Співробітники російського федерального агентства "Россотрудничество" / Фото War&Sanctions

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До чого закликала українська розвідка?

ГУР та Центр протидії дезінформації закликали запровадити персональні санкції проти представників "Россотрудничества".

Зокрема, українська сторона пропонує заблокувати їхні фінансові активи, припинити медійну й комерційну співпрацю та видворити представників агентства з країн Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше воєнна розвідка оприлюднила перелік російських науковців та вишів, які забезпечують воєнний комплекс агресора.