"Інженери агресії": ГУР розкрило російські виші та науковців, які працюють на ВПК

Нові дані з'явилися у розділі "Інженери агресії" порталу War&Sanctions, про що повідомило відомство у соцмережах.

Adv

популярні відео

Які установи потрапили до списку?

До публікації увійшли вищі навчальні заклади Росії, які готують кадри для ВПК, мають угоди про співпрацю з виробниками зброї та роблять розробки у сфері технологій військового та подвійного призначення. Окремі з них навчають операторів БпЛА для російських підрозділів. У ГУР навели кілька прикладів:

Серед оприлюднених закладів опинився "Сколтех", де створюють протиоледенільні покриття для БпЛА та виробляють турбінні лопатки для двигунів літаків. Також у списку фігурує Московський фізико-технічний інститут, на базі якого розробляють системи машинного зору в партнерстві з холдингом "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

Крім того, Чуваський державний університет імені Ульянова готує кадри для заводу "ВНИИР-Прогресс", що виготовляє завадозахищені навігаційні модулі "Комета" для ракет і дронів, та веде з ним спільні наукові проєкти.

Реклама

Науковці більшості цих закладів уже були у попередніх публікаціях ГУР. Раніше розвідка звертала увагу, що вони продовжують співпрацювати з міжнародною науковою спільнотою.

Кого ГУР додало до переліку цього разу?

До переліку додали ще 13 інженерів і вчених, які працюють над бортовим керуванням для військової авіації, машинним зором, роботизованими комплексами, турбореактивними двигунами та іншими технологіями.

Серед 13 них є президент Російської академії наук Геннадій Красніков, який також керує науковою роботою АТ "НІІМЕ". До списку потрапив і Сергій Гарбук, виконувач обов'язків директора ВІНІТІ РАН та голова технічного комітету зі стандартизації штучного інтелекту. Також там фігурує заступник гендиректора ФАУ "ГосНІІАС" Сергій Желтов, який очолює кафедру в МАІ. Шестеро інших працюють на ПАТ "ОДК-Сатурн".

Деякі з них досі публікуються в міжнародних виданнях разом із колегами з інших країн, а також входять до міжнародних організацій і комітетів.

Реклама

За даними ГУР, результати такої співпраці в Росії використовують для розвитку військових технологій: машинного зору для ударних БпЛА, гвинтів для армійської авіації та інтегральних схем для бортових систем крилатих ракет.

Що пропонують у ГУР?

У розвідці наголосили, що будь-хто в Росії, причетний до розробок технологій військового та подвійного призначення, є "законною ціллю для застосування санкцій".

Світова наукова спільнота, на думку ГУР, має повністю припинити співпрацю з російськими вченими й науковими установами.

Раніше розвідка зафіксувала іноземне обладнання на заводах Росії, де виробляють компоненти для ракет "Іскандер-М" і "Кинджал".