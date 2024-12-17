24 Канал со ссылкой на ГУР расскажет детали. Недавно ведомство приняло участие в операции по уничтожению вражеской логистики на Юге. Было уничтожен поезд с 40 цистернами горючего.

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Что делает ГУР для борьбы с военной машиной России

Украинские разведчики накладывают на врага так называемые вторичные санкции. Они направлены на поставки иностранных деталей в Россию через третьи страны, компании и другие косвенные схемы поставок.

И это ощутимо влияет, ведь объемы поставок иностранных составляющих снижаются. А именно такие составляющие россияне используют, чтобы производить вооружение.

Под некинетическим влиянием на российский ВПК понимают действия в киберсфере и информационной сфере. Скибицкий отметил, что без влияния невозможно остановить производство.

А вот кинетическое влияние – это уничтожение арсеналов и военных складов агрессора. Что, конечно, требует сил и средств мощного действия.

Обратите внимание! Главное управление разведки собирает информацию об иностранных деталях в российском оружии. Ознакомиться с данными можно на портале War&Sanctions.

Кроме этого, в ГУР препятствуют поставке изготовленного оружия непосредственно в российские оккупационные войска.

Международные санкции, которые накладывают на Москву разные страны, действенные. И их надо только усиливать, поскольку благодаря санкциям в Россию уменьшается поток комплектующих.