Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины в их телеграм-канале.

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Какие пропагандистские справочники выпустили оккупанты в Крыму

В ГУР отметили, что на территории временно оккупированного Крыма россияне напечатали специальный тираж пропагандистского блокнота с эмблемой управления ФСБ, вооруженным "зеленым человечком", котом и "счастливой" девочкой с цветами.

На первых страницах этого блокнота оккупанты разместили справочник с телефонными кодами, торговыми штрих-кодами и другими сведениями обо всех странах мира, кроме Украины.

Крымский "еженедельник" чекистов – очередное свидетельство политики государства-агрессора, направленной на уничтожение всех упоминаний об Украине на оккупированных украинских территориях, а еще – признак страха перед представителями движением сопротивления на полуострове,

– отметили в украинской разведке.

Россияне выпустили пропагандистские справочники для жителей оккупированного Крыма / Фото ГУР МО

Там также подчеркнули, что, похоже, россияне все глубже погружаются в паранойю и маразм, ведь не учитывают факта, что удалить код Украины из справочника – не означает стереть его из памяти.

В ГУР отметили, что граждане на оккупированных украинских территориях продолжают помогать нашему государству в борьбе с Россией: передают информацию о расположении военных объектов врага, передвижения личного состава и военной техники захватчиков.

К слову! В разведке отметили, что выйти на связь с ГУР и сообщить важные для Сил безопасности и обороны Украины данные можно через Главный бот разведки.