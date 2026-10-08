Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, на портале War&Sanctions появились профили пяти человек, непосредственно причастных к уничтожению и мародерству культурного наследия в оккупированном Крыму. Речь идет о масштабных незаконных земляных работах на территории памятника ЮНЕСКО "Херсонес Таврический" и древнего города Мирмекий возле Керчи.

Кто руководит уничтожением Херсонеса Таврического?

Разведчики установили подробные данные о четырех кураторах так называемого историко-археологического парка "Новый Херсонес", который российские оккупанты открыли летом 2024 года. Строительство этого музейно-храмового комплекса под патронатом российских военных и РПЦ привело к необратимому разрушению древнего полиса.

К этому преступлению непосредственно причастны:

Наталья Соловьева – директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, которая обеспечивала так называемое научное прикрытие бульдозерного уничтожения памятника;

– директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, которая обеспечивала так называемое научное прикрытие бульдозерного уничтожения памятника; Иван Есин – глава российского фонда "Моя история", один из главных организаторов застройки Херсонеса;

– глава российского фонда "Моя история", один из главных организаторов застройки Херсонеса; Максим Жукалов – заместитель оккупационного губернатора Севастополя, отвечавший за легализацию строительства;

– заместитель оккупационного губернатора Севастополя, отвечавший за легализацию строительства; Лариса Шепко – российская ученая и профессор, причастная к незаконным раскопкам и сокрытию разрушений.

Кураторы так называемого историко-археологического парка "Новый Херсонес" / Скриншот с портала War&Sanctions

Кража артефактов и вывоз добычи

Отдельный блок расследования ГУР посвящен разграблению античного города Мирмекий на берегу Керченского пролива. Еще одной фигуранткой базы War&Sanctions стала Надежда Милихина – заместитель руководителя незаконной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в Крыму.

Сам руководитель этой экспедиции, российский археолог Александр Бутягин, ранее уже получил официальное подозрение от украинских правоохранителей за нарушение обычаев войны. В конце 2025 года его задержали в Польше по запросу Украины, однако весной 2026 года Варшава передала ученого Москве в рамках большого обмена заключенными.

Надежда Милихина и Александр Бутяев / Фото с портала War&Sanctions

Какие культурные ценности уже вывезли россияне?

Во время варварских раскопок в Мирмекии захватчики присвоили и незаконно вывезли как минимум 14 уникальных культурных ценностей. Среди похищенного имущества украинская разведка выделяет:

редкую античную монету боспорского царя Савромата II, отчеканенную во II веке нашей эры;

Чернолаковый канфар (древнегреческий сосуд для вина), датируемый IV веком до нашей эры;

Ценные керамические изделия и артефакты античной эпохи.

Украинские спецслужбы подчеркивают, что фиксация каждого преступления против национального наследия продолжается, а собранные данные передаются для привлечения виновных к международной ответственности и расширения санкционных списков.

Напомним, ранее мы писали, что Россия может уничтожить исторический памятник "Древний город Таврический Херсонес и его хора", который с июля 2023 года внесен в список объектов всемирного наследия.